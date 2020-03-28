Врач Малеев объяснил, как выходная неделя поможет в борьбе с COVID-19

Москва, 28 марта. Выходная неделя поможет сократить число заражений коронавирусом в России, но полностью они вряд ли исчезнут, сообщил ведущий специалист инфекционной клинической больницы №2 г. Москвы, академик Виктор Малеев.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат.

«Вероятность заражения останется, но прирост должен заметно сократиться», — считает специалист.

Он говорит, что пока сложно сказать наверняка, будет ли достаточно одной выходной недели. Он отметил, что в Россию будут постепенно возвращаться сограждане из других стран, которые могут потенциально привезти коронавирус.

Ранее реаниматолог Ирина Шлычкова, которая длительный период работала в Италии, рекомендовала россиянам оставаться дома на выходной неделе. Она отметила, что каждый выход на улицу повышает шансы заражения. Шлычкова советует жителям страны соблюдать дистанцию не менее чем в один метр.

По последним данным, в РФ зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом, 45 пациентов вылечились, 4 человека умерли.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.