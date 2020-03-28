Савченко назвала транш от МВФ «глотком воздуха перед смертью» украинцев

Киев, 28 марта. Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала транш от Международного валютного фонда (МВФ) «глотком воздуха перед смертью» для украинцев.

«Это разовая доза, которая даст вам глоток воздуха перед смертью. Поэтому сейчас надо думать, когда трудно: занимать деньги не у кого, отдавать их нечем», — сообщила депутат в эфире одного из украинских телеканалов.

По ее словам, Украине нельзя продавать «последнее, что у нее осталось». Вместо этого Савченко предложила принудить участников коррупционных схем вернуть деньги и пополнить национальные резервы страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ближайшие несколько недель может получить транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2 млрд долларов. В замен организация потребовала принять законы о земле и о невозврате национализированных банков бывшим владельцам.

«Мы договорились с руководством МВФ, как только мы сделаем эти условия, на протяжении где-то дней 15 мы получим первый быстрый транш, он будет около 1,75–2 млрд долларов», — отметил Зеленский.

По его словам, также было принято решение увеличить новую программу поддержки страны с пяти до восьми миллиардов долларов, сообщила «Газета.ру». Зеленский отметил, что средства первого транша поступят в бюджет государства, минуя Национальный банк Украины. Глава государства подчеркнул, что на Украине никто не хочет дефолта.