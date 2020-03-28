Военные РФ доставили более 500 рюкзаков для сирийских школьников в Латакию

Латакия, 28 марта. Российские военнослужащие доставили и раздали в сирийской Латакии более 500 рюкзаков с учебными принадлежностями и сладостями для нуждающихся семей от общероссийского движения «Сильная Россия», сообщает лидер движения, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Антон Цветков.

Цветков отметил, что российские военнослужащие успешно борются с основной проблемой Сирии — террористами. Однако подкралась новая угроза — коронавирус.

«Наша основная задача — помочь самому большому достоянию Сирии — детям. Мы привезли канцелярию: тетрадки, книжки, карандаши, фломастеры, журналы для рисования», — говорит Цветков.

Он подчеркнул, что в каждом ранце находится значок, символизирующий российско-сирийскую дружбу.

«Спасибо РФ за эту помощь. Россия всегда помогает Сирии, и в первую очередь — детям», — поблагодарила помощница губернатора провинции Латакия Хала Ахмад.

Она говорит, что в Сирию возвращаются многие переселенцы, которые нуждаются в помощи. По ее словам, российская поддержка приободрит местное население.

Отметим, что с начала процесса урегулирования в Сирии ЦПВС провел более 2,4 тыс. гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 4021,4 тонны. Медицинские специалисты Минобороны РФ оказали помощь 132 874 жителям Сирии.