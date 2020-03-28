Житель Владимирской области зарезал жену, отвлекшую его от просмотра ТВ

Владимир, 28 марта. Житель Владимирской области зарезал жену, которая отвлекла его от просмотра телевизора, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 17 марта в Петушинском районе Владимирской области.

Согласно данным следствия, 60-летний мужчина посчитал, что супруга не дает ему смотреть телевидение. После этого он нанес ей удар ножом. Ранение оказалось фатальным — женщина погибла на месте.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по статье «Убийство». Мужчина был арестован.

Ранее сообщалось, что разъяренный житель Санкт-Петербурга зарезал мать и ранил отца, который вскоре скончался от полученных ран в машине скорой помощи.