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Немецкий экономист заявил, что Германия выдержит лишь два месяца карантина

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Немецкий экономист заявил, что Германия выдержит лишь два месяца карантина

Берлин, 28 марта. Экономика Германии при карантине способна выдержать без серьезных потерь лишь два месяца. Об этом президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп заявил в интервью Mitteldeutsche Zeitung.

По словам эксперта, длительная изоляция приведет к «драматическим последствиям». Каждый месяц ВВП ФРГ будет терять три процента. Из-за кумулятивного эффекта снижение показателя за два месяца составит 10%.

По мнению Райнта, борьба с коронавирусом должна идти более «щадящими мерами», чем в настоящее время.

«Тот, кто здоров, может и должен работать. Больные остаются дома. А тем, кто входит в группы риска, то есть всем, кто старше 65 лет и у кого есть ранее перенесенные заболевания, нужно обеспечить максимальную изоляцию. На них продолжат распространяться текущие ограничения», — заявил немецкий экономист.

Эксперт считает, что к мнению медиков нужно прислушиваться. Но меры против коронавируса, по его словам, должны быть точечные. В противном случае ущерб для экономики будет настолько сильным, что это повлияет на здоровье населения.

Немецкий экономист заявил, что Германия выдержит лишь два месяца карантина

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

Напомним, вспышка пневмонии произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса SARS‑CoV‑2.

По словам директора Института политических исследований, политолог Сергея Маркова, существуют доказательства, подтверждающих версию о создании вызывающего заболевание COVID-2019 коронавируса SARS-CoV-2 специалистами из США. Он отмечает, что на территории американского консульства в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».

Немецкий экономист заявил, что Германия выдержит лишь два месяца карантина

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Источник: Mitteldeutsche Zeitung
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