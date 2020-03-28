Берлин, 28 марта. Экономика Германии при карантине способна выдержать без серьезных потерь лишь два месяца. Об этом президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп заявил в интервью Mitteldeutsche Zeitung.

По словам эксперта, длительная изоляция приведет к «драматическим последствиям». Каждый месяц ВВП ФРГ будет терять три процента. Из-за кумулятивного эффекта снижение показателя за два месяца составит 10%.

По мнению Райнта, борьба с коронавирусом должна идти более «щадящими мерами», чем в настоящее время.

«Тот, кто здоров, может и должен работать. Больные остаются дома. А тем, кто входит в группы риска, то есть всем, кто старше 65 лет и у кого есть ранее перенесенные заболевания, нужно обеспечить максимальную изоляцию. На них продолжат распространяться текущие ограничения», — заявил немецкий экономист.

Эксперт считает, что к мнению медиков нужно прислушиваться. Но меры против коронавируса, по его словам, должны быть точечные. В противном случае ущерб для экономики будет настолько сильным, что это повлияет на здоровье населения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

Напомним, вспышка пневмонии произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса SARS‑CoV‑2.

По словам директора Института политических исследований, политолог Сергея Маркова, существуют доказательства, подтверждающих версию о создании вызывающего заболевание COVID-2019 коронавируса SARS-CoV-2 специалистами из США. Он отмечает, что на территории американского консульства в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».