Берлин, 28 марта. Глава комитета немецкого бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о неприемлемости санкционной политики США в условиях пандемии коронавируса.

«США пытаются через свою политику санкций навязывать свою волю в одностороннем порядке другим и ставить их в невыгодное положение в пользу экономики США», — заявил немецкий парламентарий.

Эрнст заявил, что попытки США навязать свои интересы в одностороннем порядке безответственны и уносят жизни многих неповинных людей. Он отметил, что граждане Сирии и Ирана страдают от нехватки ряда медицинских препаратов.

Немецкий политик говорит, что с приходом к власти Трампа санкционное давление США усилилось, причем не только против оппонентов Вашингтона, но и по отношению к государствам, которые считают себя партнерами Штатов.

«Снятие санкций, а никак не их продление, является требованием часа, и я очень надеюсь, что до этого понимания созреют в правительстве ФРГ и ЕС», — резюмировал Эрнст.

Ранее МИД РФ призывал к пересмотру односторонних санкций Совбеза ООН. Россия отмечает важность отмены односторонних санкций в условиях пандемии. Российские дипломаты утверждают, что односторонние рестрикции идут вразрез с международным правом и вредят социально-экономическому развитию многих государств.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».