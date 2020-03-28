США поделятся с другими странами аппаратами ИВЛ

Вашингтон, 28 марта. Президент США Дональд Трамп, заявил, что США намерены произвести около 100 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в ближайшие 100 дней.

«Италия нуждается в аппаратах, Испании нужны аппараты, Германии нужны аппараты ИВЛ, они все просят аппараты. Мы сделаем очень много аппаратов и обеспечим свои нужды, но мы также будем помогать и другим странам», — заявил президент США.

Аппараты ИВЛ необходимы для поддержки жизни пациентов с тяжелой формой коронавируса.

Согласно последним данным, число зарегистрированных случаев коронавируса в США уже превысило 100 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов скончались. Больше всего жертв зафиксировано в Нью-Йорке — 366. Сообщается, что 862 американца уже выздоровели.

Недавно Дональд Трамп объяснил причины выхода США на первое место рейтинга по числу случаев заражения коронавирусом. По словам президента, это связано с проведением массового тестирования.

27 марта в Италии был зафиксирован рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки — 969 человек. В общей сложности, более 9,1 тыс. итальянцев стали жертвами коронавируса.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.