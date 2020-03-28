Вспышка коронавируса привела к ажиотажному спросу на золото в США

Вашингтон, 28 марта. Вспышка вызванного коронавирусом заболевания привела к ажиотажному спросу на золото в США и образованию его дефицита в свободной продаже. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal.

Инвесторы и банкиры в США сталкнулись с жестким дефицитом золотых монет и слитков, отмечают в издании. Дилеры уже распродали запасы драгоценного металла и начали закрываться. На этой неделе попросил желающих приобрести золото не беспокоить его отливающий золотые слитки с 1856 года швейцарский банк Credit Suisse.

Согласно публикации, руководство банков обратилось за помощью к Королевскому канадскому монетному двору. Однако представитель организации Аманда Бернье заявила, что двор столкнулся с «беспрецедентным уровнем спроса» на золотые слитки и не может удовлетворить его, так как часть сотрудников отправлены по домам из-за профилактики вызываемого новым коронавирусом заболевания.

В издании напомнили, что обычно инвесторы из США пополняли запасы золота в Лондоне. По состоянию на ноябрь прошлого года в столице Великобритании хранилось более 8,2 тыс. тонны драгоценного метала общей стоимостью 387,9 млрд долларов. Золото доставлялось в Нью-Йорк в сейфах на пассажирских самолетах партиями размером не более пяти тонн из-за высокой стоимости страховки на случай авиакатастрофы.

В настоящее время из-за коронавируса международные пассажирские перевозки приостановлены почти полностью. Это привело к невозможности перемещения золота через Атлантику и стало одной из причин приостановки добычи драгметаллов в Южной Африке и Перу.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в США зафиксировано свыше 100 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 1478 зараженных.