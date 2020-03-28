Росавиация назвала страны, где «застряло» больше всего россиян из-за пандемии

Москва, 28 марта. Росавиация перечислила государства, в которых находится наибольшее число застрявших из-за коронавируса россиян.

Согласно данным ведомства, больше всего россиян находятся на территории Таиланда и Индонезии, 17 тыс. и 4 тыс. человек соответственно. Росавиация сообщает, что россиян отправят на родину уже в течение следующей недели. Вывоз сограждан обеспечат авиаперевозчики «Россия» и «Аэрофлот».

Также говорится о россиянах в Южной Америке. 30 марта за россиянами вылетит самолет на 524 кресла. Точный маршрут будет обнародован позднее, после получения разрешений авиационных властей соответствующих государств.

Рабочая группа Росавиации также рассмотрела вопросы доставки сограждан из Индии, Туниса, Черногории, Маврикия и других государств.

Ранее из Киева в Москву отправился специальный поезд, на котором уехали домой российские граждане, по разным причинам «застрявшие» на Украине из-за ограничительных мер на фоне пандемии. Этим же поездом в обратном направлении — из Москвы в Киев направятся украинцы.

Недавно украинская певица Maruv сообщила, что не может вернуться на родину после концерта в России из-за пандемии коронавируса и отсутствия поддержки со стороны киевских дипломатов.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».