Диетологи дали советы по правильной организации перекуса на удаленке

Москва, 28 марта. Диетологи дали ряд советов о том, как оказавшимся на «удаленке» работникам организовать себе полезный перекус.

Перед тем, как перекусить, специалисты рекомендуют выпить стакан воды. Если чувство голода не уйдет, можно поесть. Но перекус следует организовать правильно. Для этого диетологи советуют сочетать продукты таким образом, чтобы их состав оказался максимально сбалансирован.

К примеру, комбинировать можно сложные углеводы, постный белок и небольшое количество жира. В качестве перекуса также хорошо подойдут овощи, фрукты, орехи, йогурты и нежирные сыры. Не лишним будет заранее подготовить парочку полезных снеков.

«Работая дома, можно с вечера подготовить себе перекусы: нарезать овощи и фрукты, приготовить полезные бутерброды, которые вы быстро сможете съесть, когда нет времени из-за работы отвлекаться на готовку», — рассказали диетологи.

Ранее испанский кардиолог Пабло Канепа заявил, что существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно, отказавшись от ряда вредных продуктов, сообщила «Газета.ру». Самым опасным для сердца продуктом он назвал красное мясо, которое содержит много насыщенных жиров.

Взамен эксперт порекомендовал употреблять моно- и полиненасыщенные жиры, которые содержатся в орехах, оливковом масле первого отжима, семечках, авокадо и некоторых видах рыбы. Канепа посоветовал добавить в рацион курятину, которая является диетическим мясом.