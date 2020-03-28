Лукашенко перечислил альтернативы гречке в период пандемии

Минск, 28 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал альтернативу гречке в период пандемии коронавируса, сообщает телеканал ОНТ.

«Не будет гречки – будем пшенную кашу есть. Вы сегодня какую кашу ели? Я пшенную», — заявили глава государства.

Как отметил Лукашенко, он по очереди ест рис, гречневую и пшенную каши. По его словам, один раз в неделю он также ест перловку.

«Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрем», — заверил белорусов Лукашенко.

Недавно президент Белоруссии заявлял, что в стране необходимые меры по борьбе с коронавирусом принимаются «без лишнего шума». Глава государства отметил, что он «против психоза и паники» вокруг вируса. Лукашенко заверил, что все специалисты, от медиков до стражей порядка заняты выполнением своих обязанностей.

Также Лукашенко заявил, что закрывать границы в условиях пандемии — бессмысленно. Он обратил внимание на то, что его государство по-прежнему выступает транзитным коридором для грузовых перевозок.

Согласно последним данным, в Белоруссии зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом. Около трети пациентов выписаны или уже готовятся к выписке.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.