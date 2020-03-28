Населенные пункты ДНР и ЛНР попали под обстрелы ВСУ

Донецк, 28 марта. Украинские силовики в очередной раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Под обстрел ВСУ попали населенные пункты Коминтерново (ДНР) и Березовское (ЛНР).

«В 22.19 зафиксирован обстрел по направлению от населенного пункта Водяное к населенному пункту Коминтерново, выпущено пять мин калибром 120 мм», — сообщают представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Донецке отмечают, что за минувшую неделю украинские силовики 55 раз нарушили режим тишины на линии соприкосновения.

В ЛНР сообщают, что населенный пункт Березовское был обстрелян ВСУ во время фиксирования представителями СЦКК и Генпрокуратуры республики последствий предыдущего обстрела. Сообщается, что пострадали два жилых дома.

«Вооруженные формирования Киева открыли огонь из БМП-2. Произведено не менее 50 выстрелов», — сообщает представитель ЛНР в СЦКК.

Жители поселка говорят, что с начала этого года обстрелы со стороны украинских военных стали привычным явлением.

«Раньше, в прошлом году, были перемирия — «хлебное», «школьное» и другие — было тихо, а сейчас у нас тут нет никакого перемирия вот уже который месяц», — заявил житель обстрелянного дома Виктор Лянга.

По словам местных жителей, они не могут спокойно покидать пределы домов из-за угрозы обстрела.

«Обстрелы, обстрелы, в день по несколько раз. Выйти боишься. Только выйдешь — опять обстрел, взрывы такие, что невыносимо», — говорит супруга Виктора Назиля.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, после того как Киеве произошел государственный переворот. Жители восточных регионов страны отказались признавать новую власть и объявили о своей независимости, образовав Донецкую и Луганскую Народную Республики. Несмотря на договоренности о перемирии, которые были достигнуты в Минске, украинская сторона систематически обстреливает территорию Донбасса.