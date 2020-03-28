Украина закрыла границы из-за эпидемии коронавируса

Киев, 28 марта. Украина полностью закрыла государственные границы и прекратила пассажирские перевозки в ночь с 27 на 28 марта из-за эпидемии коронавируса. Об этом в обращении к народу сообщил президент страны Владимир Зеленский.

По словам главы государства, о тех, кто в последние два дня не смог вернуться в страну, позаботятся украинские дипломатические представительства за рубежом. Зеленский подчеркнул, что «ни об одном украинце» за границей «никто не забудет».

«Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также - уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции», — сообщил Владимир Зеленский.

Украинское правительство закрыло границу для иностранцев 13 марта, с полуночи 17 марта через госграницу были перекрыты все виды движения. Также был введен запрет на международное железнодорожное и автобусное сообщение. Тем не менее, эвакуация украинцев из-за рубежа продолжилась.

Вспышка вызываемого вирусом SARS-CoV-2 заболевания COVID-19 впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря минувшего года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта. Количество заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на Украине на 92 человека до 310 случаев, сообщила «Газетаю.ру». В числе инфицированных оказался начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщила «Газета.ру».

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.