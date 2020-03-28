На Украине изобрели костюм противовирусной защиты для курильщиков

Киев, 28 марта. В городе Ирпень Киевской области местный изобретатель представил костюм противовирусной защиты, с помощью которого можно курить, не снимая спецодежду.

«Здесь такая система, вот мундштук, сюда вставляется, и вот так выдыхать – есть клапан», — делится своими разработками украинец.

Бывший украинский парламентарий и лидер «Радикальной партии Олега Ляшко» Дмитрий Линько заявлял, что на Украине наблюдается жесткая нехватка медицинских средств защиты. По его словам, президент страны Владимир Зеленский со своим окружением наживаются на контрабанде медицинских изделий.

Ранее сообщалось, что на Украине за минувшие сутки было диагностировано 92 новых случая заболевания коронавирусом. В общей сложности, в стране подтверждены 310 пациентов с COVID-19, 5 человек скончались от осложнений.

Недавно львовский блогер Юрий Ситник заявил, что в ближайшее время эпидемиологическая и социальная ситуация на Украине может заметно ухудшиться. По его мнению, страну ожидают голодные бунты и мародерство, если ситуация не будет исправлена.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».