Киевский политолог Бортник рассказал о печальном будущем украинских заробитчан

Киев, 28 марта. Украинский политолог Руслан Бортник рассказал о печальном будущем украинских заробитчан, которые будут искать заработки на недозаполненных рынках труда на Востоке.

По словам эксперта, многим украинским гражданам придется вернуться на родину и думать, как жить «на меньшие средства, в худших условиях». Рынки труда в Северной Америке и Евросоюзе потеряют много рабочих мест, которые будут ликвидированы, прежде всего, за счет трудовых мигрантов.

Бортник подчеркнул, что процесс ударит по трудовым мигрантам и из других стран, в том числе входящих в ЕС государств. Домой будут вынуждены вернуться поляки, румыны и болгары, которые были трудоустроены в более экономически развитых западных странах.

В то же время политолог отметил, что есть государства, в которых рынок труда недозаполнен, в число которых эксперт включил Россию.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на Украине на 92 человека до 310 случаев, сообщила «Газетаю.ру». Ранее сообщалось о 218 случаях инфицирования коронавирусом в стране.

Вспышка вызываемого вирусом SARS-CoV-2 заболевания COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря минувшего года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса11 марта.

В России зафиксировано 1036 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечились 45 человек, трое инфицированных скончались.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.