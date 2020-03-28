Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии

Варшава, 28 марта. Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом.

Ранее Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ Сергея Андреева из-за публикаций СМИ о том, что Варшава якобы закрыла для российских самолетов, направлявшимся на помощь Италии, свое воздушное пространство. Дипломат отметил, что не знает, откуда эта информация появилась в медиа.

В комментариях к статье читатели отметили, что в сложившейся ситуации отчасти виновата сама Варшава.

«Варшава не раз унижала РФ. Та сама решила облететь стороной враждебную страну, потому что быстрее было доставить груз в Италию кружным путем, чем дожидаться разрешения на полет», — пишет em46. «Итальянцы, несомненно, ценят Россию, а к Польше они относятся негативно», — отмечает Bolonia. «Только полный… делает себе врага из более сильного соседа, рассчитывая, что в случае необходимости ему поможет дядюшка из-за океана», — комментирует Józwa Butrym.

Пользователь с ником Kowid написал, что благодаря кризисной ситуации осознал, какое государство обладает реальной экономической мощью. Он подчеркнул, что Пекин отправляет помощь на все континенты, в то время как Вашингтон не способен взять ситуацию под контроль даже в своей стране.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова оказывать поддержку нуждающимся странам в борьбе с коронавирусом. Она заявила, что это «момент истины», во время которого проявится все то, на что способен каждый.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.