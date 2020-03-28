Число заразившихся коронавирусом на Украине перевалило за 300

Киев, 28 марта. Количество заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на Украине на 92 человека. Об этом сообщили в украинском министерстве здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья Украины, на 23.00 27 марта по местному времени (00.00 по Москве) в стране лабораторно подтверждены 310 случаев COVID-19. Ранее сообщалось о 218 случаях инфицирования коронавирусом.

«За сутки выявлено 92 новых случая», — говорится в сообщении Минздрава Украины.

Ранее директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании вызывающего заболевание COVID-2019 коронавируса SARS-CoV-2 специалистами из США. Он отмечает, что на территории американского консульства в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».