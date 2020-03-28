Москва, 28 марта. Композитор Игорь Крутой поделился сообщением от супруги Льва Лещенко, у которого подтвердился коронавирус.

Напомним, певца и его жену госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке.

«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — написала Крутому Ирина Лещенко.

Ранее сообщалось, что Лещенко поступил в больницу с пневмонией. У певца наблюдалась отдышка, снизились показатели оксигенации крови, из-за чего его перевели в реанимацию. Главврач больницы Денис Проценко недавно заявлял, что артист находится в стабильном состоянии и более не нуждается в дополнительном кислороде.

В России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 45 пациентов, 4 умерли.

Ксения Собчак недавно сообщила, что Лещенко мог заразить многих звезд отечественного шоу-бизнеса на вечеринке в честь дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы. На праздничном вечере присутствовали Николай Басков, Олег Газманов, Николай Цискаридзе, Валерий Леонтьев, Алсу, Лера Кудрявцева, Ирина Аллегрова, Александр Ревва и Игорь Николаев.

После подтверждения заболевания у Лещенко, Лера Кудрявцева сдала анализы на коронавирус и приняла решение самоизолироваться.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».