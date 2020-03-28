Собянин попросил москвичей провести всю нерабочую неделю дома

Москва, 28 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей с 28 марта по 5 апреля оставаться дома. Обращение главы столичной администрации опубликовано на официальном портале правительства Москвы.

По словам Собянина, жителям Москвы нужно пробыть дома или на даче девять дней,

«Не приглашайте гостей и сами не ходите в гости, без крайней нужды не посещайте магазины. Прогулки тоже лучше исключить или гулять кратко и только с членами семьи», — отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что следует соблюдать домашний режим максимально строго. Если ходить на работу обязательно, маршрут необходимо ограничить поездкой туда и обратно. Градоначальник подчеркнул, что жизни многих людей в буквальном смысле зависят «от каждого из нас» и призвал москвичей оставаться дома.

Ранее стало известно, что Росгвардия будет работать в штатном режиме во время нерабочей недели.