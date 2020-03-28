Малышева рассказала о будущем коронавируса

Москва, 28 марта. Телеведущая и врач Елена Малышева в интервью на YouTube-канале «А поговорить?» дала оценку ситуации с распространением пандемии коронавируса.

«Коронавирус будет сезонной инфекцией», — заявила Малышева.

Она отметила, что сейчас делают тесты трем категориям граждан: пациентам с пневмонией, тем, кто контактировал с инфицированными, а также тем, кто вернулся из заграничных поездок.

Малышева говорит, что если у вас наблюдается температура под 37 градусов, то не стоит паниковать. Это нормальная температура, которая не свидетельствует о заражении. Она советует вызвать врача и оставаться дома.

Также доктор опровергла домыслы о сокрытии реального положения дел в стране с распространением вируса. Малышева отмечает, что подобное невозможно в эпоху повсеместного распространения Интернета.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом, 45 человек выздоровели, 4 пациента скончались.

Ранее телеведущая Елена Малышева назвала причины массового распространения коронавируса в Италии. По мнению телеведущей, итальянские власти слишком поздно приняли карантинные меры, поэтому большое количество иностранных туристов могли свободно въезжать на территорию страны.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.