Турецкому судну не удалось доставить оружие в Ливию из-за французского фрегата

Париж, 28 марта. Французский фрегат «Прованс» в рамках операции «Морской страж» вынудил турецкое грузовое судно изменить курс. Корабль был идентифицирован как подозрительный.

По данным СМИ, Турция систематически нарушает эмбарго на ввоз оружия в Ливию, и этот турецкий корабль также мог перевозить предназначенные для Правительства национального согласия (ПНС) зенитные ракетные комплексы.

Ранее Анкара неоднократно поставляла технику и вооружение связанным с ПНС боевикам, которые борются с военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА).

Турция пополняет ряды бандформирований так называемого ПНС Фаейза Сарраджа террористами из Сирии. Глава республики Реджеп Тайип Эрдоган способствует эскалации напряженности в стране вмешательством в ливийский кризис.