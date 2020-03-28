Кудрявцева сдала анализы на коронавирус после встречи с зараженным Лещенко на вечеринке

Москва, 28 марта. После подтверждения коронавируса у Льва Лещенко многие российские звезды начали бить тревогу. Ведь многие селебрити пересекались с певцом на праздновании дня рождения сестры Игоря Крутого. Телеведущая Лера Кудрявцева, которая была среди гостей вечеринки, решила сдать анализы на коронавирус.

Телеведущая также приняла решение изолироваться у себя дома на некоторый период.

«В связи с последними событиями сдала тест на коронавирус. Результат через 3 дня. Самоизолировалась, надеюсь, будет отрицательным», — сообщила Кудрявцева в Instagram.

Также она выразила свое недовольство недавними заголовками в СМИ, о том, что она якобы назвала россиян, которые сидят на карантине «сволочами».

«Моя ирония и шутка в это сложное время переформатировалась желтушными СМИ как злобное послание! Имейте совесть и различайте иронию от намерения!» — негодует ведущая.

Она призвала жителей России оставаться дома, не выходить на улицу без острой необходимости, а также беречь своих близких.

Напомним, что Кудрявцева на днях опубликовала Instagram-stories, в котором позавидовала людям, вынужденных отправиться на карантин. Она в шутку назвала их «сволочами», которые сидят дома, в то время как она вынуждена работать.

Недавно в том, что он контактировал с Лещенко, признался и певец Олег Газманов. Но в отличие от Кудрявцевой, музыкант заявил, что пока не собирается сдавать анализы на наличие коронавируса.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».