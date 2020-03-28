В La Stampa объяснились после статьи о «бесполезной» российской помощи Италии

Москва, 28 марта. Автор статьи в газете La Stampa о «бесполезной» российской гуманитарной помощи Якопо Якобони ответил на письмо посла России в Италии Сергея Разова.

В среду в la Stampa была опубликована редакционная статья, в которой со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники утверждалось, что 80% российских поставок для борьбы с COVID-19 «совершенно бесполезны или малополезны» для страны. При этом автор заявил, что российская сторона использует этот предлог с целью добиться политических дивидендов.

Разов назвал «абсолютно неуместными» доводы о том, что помощь российской стороны пострадавшим от пандемии регионам Апеннин может осуществляться с корыстной целью.

В письме на адрес редакции Разов рекомендовал журналистам поинтересоваться у самих жителей Бергамо, где работают сейчас российские специалисты, как они оценивают оказанную помощь.

La Stampa опубликовала письмо дипломата с ответом автора статьи. Якобони в свое оправдание заявил, что своей точки зрения не высказывал, а лишь привел слова неких источников. По его словам, газета продолжит придерживаться главного принципа журналистики, который заключается в беспристрастности и объективности предоставляемой информации.

Напомним, во время переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность, что Москва окажет необходимую помощь Риму в борьбе с коронавирусом. Вскоре в Италию прибыли 15 российских самолетов с военными медиками, специалистами и необходимой техникой на борту. Российские специалисты базируются в Бергамо — одном из наиболее пострадавших от коронавируса городов.

Итальянцы горячо приветствуют помощь со стороны Москвы. Корреспондент Федерального агентства новостей узнал мнение нескольких местных жителей о гуманитарном десанте российских военных медиков, и ни один из них не высказал по этому поводу недовольства.

В комментарии ФАН депутат Государственной думы, известный тележурналист Евгений Примаков ранее заявил, что Россия оказывает помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса не ради снятия санкций, а потому что это правильно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что публикации западных СМИ о «бесполезности» российской помощи вызваны «махровой завистью» к стране, которая оказалась способной прийти на помощь в самый ответственный момент.