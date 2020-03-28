На Софи Лорен обрушился потолок собственного дома

Женева, 28 марта. На актрису Софи Лорен обрушился потолок собственного дома. 85-летняя знаменитость избежала серьезных травм.

Софи Лорен недавно перебралась в дом в Женеве, чтобы переждать пандемию коронавируса — она находится в группе риска из-за преклонного возраста. Однако опасность поджидала ее в собственном доме. Как сообщают СМИ, Софи Лорен находилась в комнате, в которой обвалился потолок. Подчеркивается, что актриса обошлась сильным испугом и незначительными повреждениями.

Как сообщает художник Никас Сафронов, свидетелем инцидента стал его старший сын.

«Недавно в Женеву к Софи Лорен летал мой сын, и она приняла его у себя, даже несмотря на ЧП, которое с ней случилось. Дома обвалился потолок и ее поранил», — говорит художник.

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