Ростуризм советует россиянам отказаться от путешествий по стране

Москва, 28 марта. Ростуризм призвал россиян перенести сроки возможных путешествий по стране до нормализации эпидемиологической обстановки.

Туроператоров и отельеров просят оказать максимальное содействие туристам при переносе туров, передают «Известия».

«Прошу туристов временно воздержаться от поездок и перенести время отдыха на более поздние сроки», — заявила глава ведомства Зарина Догузова.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах, передает «Газета.ру». 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России зафиксировано 1036 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечились 45 человек. Вечером в пятницу стало известно, что четвертый пациент с диагнозом коронавирус умер в Москве, передавал RT. Это 65-летняя женщина, у которой после перенесенного онкологического заболевания не было ни одного легкого.

Напомним, президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с телеобращением 25 марта в связи с пандемией COVID-19, передавал Ридус. Глава государства объявил следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. Путин добавил, что все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки и магазины, а также учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт и органы власти всех уровней продолжат свою работу.