Газманов признался, что контактировал с зараженным коронавирусом Лещенко

Москва, 28 марта. Певец Олег Газманов признался, что недавно пересекался с инфицированным коронавирусом Львом Лещенко, а также с Игорем Николаевым, который на днях был госпитализирован в Коммунарку с подозрением на заболевание.

Газманов подтвердил информацию, что посещал юбилейный вечер родной сестры Игоря Крутого Аллы, где присутствовали многие отечественные селебрити, включая Лещенко и Николаева. Несмотря на заражение Лещенко, Газманов не видит поводов для паники.

«Мы с семьей сидим дома 2 недели и практически ни с кем не общаемся. За 2 недели у нас не было никаких признаков заражения, поэтому я не делал тест», — говорит музыкант.

Тем не менее он подчеркнул, что обязательно сдаст анализы, если будут проявляться симптомы коронавируса.

Олег Газманов говорит, что на карантине посвящает все свое время семье и занимается музыкой. Он призвал россиян оставаться дома во время пандемии.

Ранее скандальный блогер Лена Миро рассказала, кого мог потенциально заразить Лев Лещенко. По ее словам, певец контактировал с десятками знаменитостей, включая Андрея Малахова, Аркадия Укупника, Геннадия Хазанова, Игоря Крутого, Валерия Леонтьева и Алсу.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.