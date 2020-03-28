МВФ поставил Украине два условия для получения $2 млрд транша

Киев, 28 марта. Украина в ближайшие несколько недель может получить транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2 млрд долларов, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Как отмечает глава государства, МВФ выдвинул два условия: принятие законов о невозврате национализированных банков экс-владельцам и о рынке земли.

«Мы договорились с руководством МВФ, как только мы сделаем эти условия, на протяжении где-то дней 15 мы получим первый быстрый транш, он будет около 1,75–2 млрд долларов», — говорит Зеленский.

По его словам, средства сразу поступят в бюджет государства, минуя Национальный банк Украины. Зеленский подчеркнул, что на Украине никто не хочет дефолта.

Напомним, что Верховная рада приняла закон о земле в ноябре прошлого года. В декабре были подготовлены поправки ко второму чтению законопроекта. В случае принятия закона, право на покупку украинской земли появится у компаний, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, но при условии, что они более 3 лет работают и платят налоги на Украине.

Законопроект вызвал критику со стороны рядовых украинцев, которые ранее устраивали многочисленные митинги против принятия закона. Жители страны опасаются, что иностранцы выкупят землю, что приведет к уничтожению украинских фермерских хозяйств и к дальнейшему экономическому упадку.

Ранее политолог Юрий Романенко призвал украинцев готовиться к коллапсу, который произойдет по вине президента Владимира Зеленского, передает «Газета.ру». Эксперт раскритиковал политику главы государства, а также уличил Зеленского в том, что вместо профессионалов он ставит «своих» людей на ключевые должности.