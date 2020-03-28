Светличная рассказала, как внучка пыталась отравить ее ртутью ради квартиры

Москва, 28 марта. Актриса Светлана Светличная заявила, что родственники пытаются избавиться от нее, чтобы заполучить квартиру в Москве.

Как сообщает Teleprogramma.pro, Светличная рассказала, что внучка Мария Ивашова «специально оставила ртуть» в ее доме.

«Она же по профессии медик. Внучке нужна моя квартира. Родственники, внучка и сноха, хотят от меня избавиться. Если бы не актеры, которые пришли ко мне в гости и не заметили ртуть, то я бы умерла», — рассказала актриса.

Светличная добавила, что внучке уже удалось захватить другую квартиру, которую актриса ранее сдавала студентке.

В начале года актриса рассказала СМИ, что ее старший сын Алексей Ивашов попал в реанимацию. Известно, что младший сын актрисы ушел из жизни в 2006 году. На фоне этой трагедии Светлана Светличная повздорила со старшим сыном Алексеем. Как пишут СМИ, сын кинозвезды был недоволен тем, что она оставила квартиру внучке его брата, которая ее вскоре продала.

Также отношения Светличной с сыном обострились в 2010 году, когда у звезды «Бриллиантовой руки» был роман с молодым стилистом Русланом Татьяниным. Алексей считал, что молодой человек был заинтересован лишь в материальном аспекте отношений с его матерью. Мать с сыном помирились лишь в 2018 году.