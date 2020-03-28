МИД сообщил о готовности России помогать нуждающимся странам в условиях пандемии

Москва, 28 марта. Россия готова оказывать помощь другим государствам в условиях пандемии коронавируса, сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отмечает Захарова, человечество столкнулось с вызовом невиданного масштаба. По ее словам, это «момент истины», во время которого проявится все то, на что каждый способен.

«Россия способна оказать другому помощь, чувствуя и понимая боль, которую испытывают люди в другом государстве», — заявила представитель МИД.

Ранее Министерство обороны РФ выслало в Италию для борьбы с коронавирусом 15 самолетов со специалистами и необходимой техникой на борту. Российские военные медики будут базироваться в Бергамо — одном из наиболее пострадавших от коронавируса городов.

Ранее Мария Захарова сообщила, что родственники россиян без гражданства РФ могут въехать в страну вместе с ними, сообщает «Газета.ру». Иностранные граждане смогут въехать на территорию РФ, если они являются супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, опекунами и попечителями россиян.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».