Группа Rammstein рассказала о результатах теста Линдеманна на коронавирус

Берлин, 28 марта. Тест на коронавирус, который сдал лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, показал отрицательный результат, говорится в заявлении коллектива в Facebook.

В сообщении уточняется, что накануне врач группы предписал Линдеманну обратиться в больницу.

«Тиль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным», — говорится в сообщении.

Ранее газета Bild сообщила, что Линдеманн был госпитализирован в Берлине с коронавирусом. По данным издания, в больницу музыкант попал с высокой температурой. Вечером в пятницу его перевели из интенсивной терапии в другое отделение. Через неделю ему предстоит сдать повторный тест.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах, передает «Газета.ру». 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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