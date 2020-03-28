В РПЦ объяснили, почему у священников не будет карантина

Москва, 28 марта. В РПЦ рассказали, почему священнослужители не могут самоизолироваться в условиях распространения коронавируса.

Как отмечает глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, священники — это «духовные врачи», которые должны до последнего «оставаться на посту».

«Многие из священников старше 65 лет, но их, как и врачей, никто не «освободит» от пастырского долга. И как офицеров — не отправит на карантин. Потому что священник тоже дает присягу — служить Богу и людям», — пишет Легойда в своем Telegram-канале.

Как отмечает представитель РПЦ, священники также, как и врачи ходят домой к старикам и в больницы к пациентам.

Таким образом Владимир Легойда отреагировал на критику и заявления о том, что оставлять работать храмы в условиях пандемии якобы безответственно и рискованно.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что РПЦ объявила о создании рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси Кирилле по коронавирусу. В обязанности группы входит взаимодействие с властями по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.