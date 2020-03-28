Малышева рассказала правду о числе жертв коронавируса в России

Москва, 28 марта. Теледоктор Елена Малышева прокомментировала распространяемые в Сети слухи о скрываемом властями числе жертв коронавируса в России. Эти разговоры она назвала бредом, подчеркнув, что подобные вещи скрыть невозможно.

В шоу на YouTube «А поговорить?» ведущая Ирина Шихман поинтересовалась мнением Малышевой: стоит ли паниковать из-за пандемии коронавируса. Специалист напомнила, что сегодня ситуация в России находится под контролем и очагов заболевания, как в Европе и Китае, нет. При этом она назвала бредом фейки о том, что российские власти якобы пытаются скрыть реальное количество жертв COVID-19.

«Была бы болезнь, она была бы видна — это невозможно скрыть. Об этом бы писали все родственники и знакомые заболевших. Если больницы завалены, можно пытаться делать что угодно, но это не утаишь», — подчеркнула Малышева.

По словам теледоктора, это все индуцированные психозы.

«Рекомендация для тех, кто заболел: оставаться дома и вызвать врача. Все», – подчеркнула специалист.

Ранее «Царьград» сообщал, что врачи не скрывают удивления и возмущения поведением россиян, которые и не думают соблюдать карантинные меры в условиях пандемии коронавируса. В частности, по словам заведующего отделением терапии горбольницы №4 Ростова-на-Дону Станислава Затонского, он не видит на улице людей в масках, а пенсионеры стоят в очередях, прижимаясь друг к другу.

«Хочется заорать: «Вы что, действительно ничего не понимаете или притворяетесь?» — возмутился специалист.

Он напомнил, что самоизоляция необходима, чтобы избежать взрывного роста заболевших, при котором медики не смогут оказать помощь всем нуждающимся.

По данным на 27 марта, в России зафиксировано 1036 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечились 45 человек. Вечером в пятницу стало известно, что четвертый пациент с диагнозом коронавирус умер в Москве, передавал RT. Это 65-летняя женщина, у которой после перенесенного онкологического заболевания не было ни одного легкого. После того, когда она поступила в больницу, медики подтвердили левостороннюю пневмонию.