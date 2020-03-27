Москва, 27 марта. Жителям России необходимо оставаться дома в условиях пандемии коронавируса, заявила врач-реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова. Медик объяснила, как распространяется заболевание, а также поделилась рекомендациями.

Она отмечает, что коронавирус распространяется максимально быстро. По ее словам, каждый выход на улицу без средств защиты повышает шанс инфицирования. Шлычкова говорит, что россиянам следует соблюдать дистанцию не менее чем на 1 метр.

Как утверждает медик, она уже несколько недель постоянно носит маску, в том числе и в домашних условиях. Данная мера была предпринята, чтобы не подвергать риску близких.

«Газета.ру» сообщает, что мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей провести выходную неделю дома или на даче. Глава города подчеркнул, что выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости, а общаться стоит лишь с близкими.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом, 45 пациентов выздоровели, 4 скончались от осложнений.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».