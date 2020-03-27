Москва, 27 марта. Росгвардия будет работать в штатном режиме во время нерабочей недели, личный состав обеспечат индивидуальными средствами защиты, сообщает пресс-служба ведомства.

«В эти дни росгвардейцы продолжат выполнять задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности в штатном режиме. Личный состав, заступающий на службу, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с телеобращением 25 марта в связи с пандемией COVID-19, передавала «Газета.ру». Глава государства отметил, что в нынешней эпидемиологической ситуации крайне важно принять меры, которые предотвратят распространение болезни. В связи с этим он объявил следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы.

Глава государства добавил, что все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки и магазины, а также учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт и органы власти всех уровней продолжат свою работу.

В пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что выходная неделя с 28 марта по 5 апреля была предоставлена гражданам для того, чтобы минимизировать контакты. Он подчеркнул, что даже во время распространения ОРВИ и гриппа учебные заведения закрываются на карантин не для отдыха, а для снижения контактов. Министр призвал россиян воздержаться от поездок в санатории.

По данным на 27 марта, в России зафиксировано 1036 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечились 45 человек. Вечером в пятницу стало известно, что четвертый пациент с диагнозом коронавирус умер в Москве, передавал RT. Это 65-летняя женщина, у которой после перенесенного онкологического заболевания не было ни одного легкого. После того, когда она поступила в больницу, медики подтвердили левостороннюю пневмонию.