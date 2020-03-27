МИД РФ поддержал призыв ООН обеспечить гуманитарный доступ к жителям Идлиба

Москва, 27 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает призывы ООН обеспечить беспрепятственное оказание помощи гражданскому населению сирийской провинции Идлиб.

Недавно в ООН осудили захват и разграбление террористами офисов общества Красного Полумесяца на территории провинции Идлиб.

«Присоединяемся к призыву обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ к мирным жителям Идлибской зоны деэскалации, которые, по сути, стали заложниками террористического произвола», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия рассчитывает на усилия Турции в отмежевании умеренной оппозиции от террористов и содействии в нейтрализации последних.

«При этом нужно подчеркнуть, что переименование группировок — смена вывески — отнюдь не означает изменения их сущности, а она террористическая», — отметила представитель МИД РФ.

Она напомнила, что экстремисты устраивают провокации и препятствуют возобновлению транспортного сообщения по трассе М4 на северо-западе Сирии. По словам Захаровой, это свидетельствует о том, что в Идлибе хозяйничает не умеренная оппозиция, как утверждают на Западе, а террористы, нацеленные на кровопролитие и насилие.

На днях глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев сообщил, что террористы заложили взрывные устройства на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в Идлибе, передает RT.