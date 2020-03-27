Украина отказалась от обмена пленными с ДНР и ЛНР по формуле 19 на 16

Луганск, 27 марта. Украинская сторона отказалась от обмена удерживаемыми лицами с республиками Донбасса по формуле 19 на 16, передает министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

По его словам, 26 марта в ходе видеоконференции Трехсторонней контактной группы представители ЛНР и ДНР представили Украине список из 19 лиц, которых могли передать Киеву уже 29 марта в обмен на 16 человек, удерживаемых украинской стороной.

Министр отмечает, что Киев отказался подписывать предложенный список.

«Эти люди продолжат находиться в местах лишения свободы до тех пор, пока Украина не накопит достаточное количество политической воли, чтобы поставить свою подпись под согласованным списком и забрать своих людей, отдав нам наших», — заявил Владислав Дейнего.

Ранее полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня в регионе.