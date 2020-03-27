МИД Италии назвал помощь от России актом солидарности

Рим, 27 марта. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что гуманитарная помощь от России была актом солидарности.

В интервью телеканалу Euronews политик подчеркнул, что российская сторона помогла стране «в качестве акта солидарности».

«Италия — это не та страна, которая должна бояться, что из-за [гуманитарной] помощи ей придется покорно склониться перед другими странами. Мы входим в G7 и у нас есть много друзей в мире», — отметил он.

Напомним, во время переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность, что Москва окажет необходимую помощь Риму в борьбе с коронавирусом. Вскоре в Италию прибыли 15 российских самолетов с военными медиками, специалистами и необходимой техникой на борту. Российские специалисты базируются в Бергамо — одном из наиболее пострадавших от коронавируса городов.

Недавно посольство РФ в Италии направило протест газете La Stampa в связи с ее публикациями, очерняющими оказанную Россией помощь. Позднее немецкое издание Der Tagesspiegel заявило, что Китай, Россия и Куба могут помогать странам Европы якобы в надежде достигнуть тех или иных целей. В частности, Россия надеется на снятие санкций.

В комментарии Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы, известный тележурналист Евгений Примаков заявил, что Россия оказывает помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса не ради снятия санкций, а потому что это правильно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что публикации западных СМИ о бесполезности российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом и о геополитических мотивах этого шага со стороны Москвы вызваны «махровой завистью» к стране, которая оказалась способной прийти на помощь в самый ответственный момент.