Скончался кинорежиссер Владимир Любомудров

Москва, 27 марта. Советский и российский кинорежиссер Владимир Любомудров ушел из жизни в возрасте 80 лет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.

«Сегодня 27 марта на 81-м году жизни не стало кинорежиссера, сценариста, члена Союза кинематографистов России Владимира Павловича Любомудрова», — говорится в сообщении.

Любомудров родился в 1939 году в городе Солнечногорск Московской области. Он получил широкую известность благодаря фильмам «Ищи ветра...», «Романс», «Кавалеристы», «Белые вороны», «Отель «Эдем» и «Наследник». Стоит отметить, что Любомудров являлся постановщиком трюковых в фильмах «Война и мир» Сергея Бондарчука и «Андрей Рублев» Андрея Тарковского.