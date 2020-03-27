МИД РФ призвал пересмотреть санкции СБ ООН в условиях пандемии

Москва, 27 марта. Пандемия коронавируса делает актуальной ревизию санкций Совета Безопасности ООН, чтобы определенные виды содействия попадали в категорию гуманитарных изъятий, сообщает МИД РФ.

«Настало время провести общую ревизию санкций Совета для обеспечения их подлинно адресного характера и подумать о том, чтобы определенные виды содействия автоматически попадали в категорию гуманитарных изъятий», — говорится в комментарии МИД РФ.

Также в министерстве иностранных дел отметили важность снятия односторонних санкций в условиях распространения коронавируса. По мнению дипломатов, односторонние рестрикции идут вразрез с международным правом и наносят урон социально-экономическому развитию ряда стран. В министерстве подчеркивают, что это особенно актуально в вопросе обеспечения государств необходимыми медицинскими принадлежностями.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты призывают государства оставить узкокорыстные интересы и действовать сообща для противостояния глобальной угрозе коронавируса. Она подчеркнула, что МИД обращается в первую очередь к тем странам, которые в любой момент готовы подключать инструмент односторонних санкций ради достижения корыстных целей.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.