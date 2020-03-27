Москва, 27 марта. Продюсер Андрей Разин осудил госпитализированного с коронавирусом эстрадного певца Льва Лещенко, который после возвращения из-за границы отправился на мероприятие с участием большого количества российских звезд.

Ранее стало известно, что у Лещенко диагностирован коронавирус. При этом зараженный Лещенко присутствовал на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, где было большое количество звезд российского шоу-бизнеса.

Разин отметил, что своей беспечностью певец подверг опасности всех присутствовавших на празднике. Продюсер выразил уверенность, что Лещенко должен был оставаться в самоизоляции, а не посещения массовые мероприятия.

«Считаю, что это беспечное решение Льва Валерьяновича! Не надо было Лещенко никуда выходить, не обниматься-целоваться с элитой», — пояснил Разин.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая жпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса - SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 530 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 24 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.