Малышева призвала увеличить зарплату врачам в три раза

Москва, 27 марта. Телеведущая и врач Елена Малышева заявила о необходимости повысить заработные платы медикам в России в 3 раза.

По мнению телеведущей, российские доктора получают низкие зарплаты. Она отметила, что китайским врачам, работающим во время пандемии коронавируса, зарплату увеличили в 3 раза. Малышева говорит, что в России доктор, окончивший медицинский университет до недавнего времени получал 7 тыс. рублей.

«Сейчас ему поднимут до 12,5 тыс., до прожиточного минимума. Ну как? Так не должно быть», – говорит Малышева.

На вопрос, почему у медиков низкие заплаты, телеведущая говорит, что государство пережило тяжелый период смены исторических событий, после которых пока не успела восстановиться.

«Наша страна — это такой подросток, который выбирается из проблем. Все время что-то привносится, какие-то внешние угрозы, что-то еще, где мы участвуем и участвуем. На многое просто не хватает рук, сил и средств», — считает Малышева.

По ее словам, благодаря профициту бюджета, сейчас у страны появилась финансовая подушка, позволяющая решить проблемы в здравоохранении.

Ранее RT сообщало, что власти Московской области будут ежемесячно начислять выплаты до 50 тыс. рублей медикам, работающим с инфицированными коронавирусом.

Напомним, что 19 марта правительство РФ выделило министерству здравоохранения 10 млрд рублей на дополнительные выплаты для медицинских работников за работу с пациентами с коронавирусом или с подозрением на него.