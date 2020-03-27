Скворцова рассказала о семи прототипах вакцины против коронавируса

Москва, 27 марта. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от новой коронавирусной инфекции, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

В эфире Первого канала Скорцова заявила, что ФМБА разработало семь прототипов рекомбинантной вакцины, которая была собрана «генно-инженерным способом из рекомбинантных белков, на каждом из которых есть эпитопы, места связывания с вирусом».

Сейчас, по ее словам, специалисты выбирают из семи вакцин самую эффективную. Сначала при помощи компьютерного моделирования.

«С понедельника она уже переходит на площадку Центра микробиологии Министерства обороны, который имеет возможность и имеет квалификацию, и сертифицирован к работе с биопатогенами второго класса заражения», — уточнила Скворцова.

Испытания должны быть завершены к июлю 2020 года. Потом последуют доклинические исследования. Появится готовая вакцина не ранее, чем через 11 месяцев.

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разработка и испытание вакцины от нового коронавируса потребует не менее года. С таким мнением выступил ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет газета «Известия».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах, передает «Газета.ру». 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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