Россия внесла в Генассамблею ООН резолюцию по борьбе с коронавирусом

Нью-Йорк, 27 марта. Россия предложила Генеральной ассамблеи ООН принять резолюцию о солидарности в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства России при ООН.

«Инициируемая Россией декларация, в частности, предусматривает признание лидирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать между собой и с ВОЗ», — говорится в сообщении.

Кром того, инициатива России предполагает отказ государств от торговых войн и использования экономических санкций, которые действуют без согласия Совета Безопасности ООН. Также Москва призывает противодействовать финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости, оказывая помощь странам, которые наиболее сильно пострадали от эпидемии коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 530 тысяч человек. От коронавируса погибло более 24 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом. 45 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют прямое отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.