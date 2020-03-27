Последний поезд с Украины в Россию ушел без эксцессов

Вечером 27 марта из Киева в Москву отправился специальный поезд, на котором уехали домой граждане России, по разным причинам «застрявшие» на Украине из-за карантина. Завтра этим же поездом в обратном направлении – из Москвы в Киев - поедут украинцы, которые прибудут на родину рано утром 29 марта. Корреспондент Федерального агентства новостей провожал земляков на Киевском вокзале со щемящим чувством.

Корреспондент ФАН приехал на Центральный железнодорожный вокзал Киева за два часа до назначенного времени отправления поезда в Москву. Направляясь на вокзал, я представлял себе самые разные картины – например, что толпу россиян могут атаковать националисты. Или что часть пассажиров могут отсеять полицейские и работники спецслужб по надуманным причинам. В общем, в самом факте этого мероприятия ожидался некий конфликт.

Напомним, из-за пандемии коронавируса железнодорожное сообщение между странами было прекращено еще десять дней назад. Специальный состав был организован путем долгих и непростых договоренностей между внешнеполитическими ведомствами Украины и РФ. Причем данный поезд, скорее всего, был последним. Дело в том, что уже в предстоящие выходные Киев полностью закрывает железнодорожное и авиасообщение с внешним миром, в том числе – и для эвакуации. Поэтому билеты на спецпоезд, поступившие в продажу немногим более чем за сутки до его отправления, были распроданы буквально за два часа.

Россиян на вокзал свозили из разных регионов Украины – из Одессы, Львова, Харькова, Сум и других крупных городов. Большинство из пассажиров спецрейса оказались людьми, которые приехали в гости к украинским родственникам и близким, а после введения карантина не смогли выехать обратно. Россиян в этот вечер на вокзале было много, и все они стояли в огромной очереди прямо перед зданием вокзала.

В целом, билет на последний поезд сумели купить более 750 человек, которых разместили в 18 вагонах. Причем проездные документы на эвакуационный поезд оказались совсем не дешевыми. По словам пассажиров, билеты на спецсостав люди покупали по 3400-3500 гривен (11-12 тысяч рублей. – Прим. ФАН).

Когда корреспондент ФАН приехал к вокзалу, многие россияне в очереди выглядели весьма утомленными. По словам пассажиров спецпоезда, их собирали к четырем часам дня, а пропускать на посадку начали только в 18.35. Два с лишним часа люди просто стояли на улице под бдительными взорами полицейских. Неудивительно, что многие россияне искренне жаловались на организацию рейса.

«В такой огромной очереди, где скопилось много людей из самых разных регионов Украины, мы подвергаемся огромному риску заражения», – говорили они.

Впрочем, большинство были рады уже самому факту того, что они уезжают с Украины.

«Мне кажется, во время эпидемии коронавируса это – очень незащищенная страна. Здесь плохая, ослабленная медицина, относительно высокая смертность, мы не чувствуем себя здесь в безопасности, – сообщила ФАН одна из пассажирок. – Кроме того, они заставили нас провести несколько часов в очереди – по сути, в огромной куче людей во время эпидемии. Они что тут, с ума посходили, что ли? Это полный бардак!»

У многих пассажиров спецрейса были весьма схожие истории.

«Приехал на Украину в гости к сестре/брату/лучшему другу в начале марта. После того, как Украина ввела карантин и отменила рейсы, билет пропал, и пришлось покупать новый».

При этом многие пассажиры в очереди беспокоились о том, что теперь может пропасть и последний билет – «если людей просто промаринуют в очереди, а рейс в итоге отменят».

Впрочем, после половины седьмого россиян начали пускать внутрь вокзала, очередь задвигалась, и панические настроения пошли на спад. У корреспондента ФАН некоторая тревога оставалась – среди тех, кто подъехал к вокзалу в этот вечер, он опознал Юрия Гудименко, одного из лидеров националистической организации «Демократический топор». Эта группировка получает финансирование напрямую из рук экс-президента Петра Порошенко, и за последние годы отметилась десятками антироссийских акций.

«Вообще, в этой процедуре мало хорошего, – признался ФАН один из пассажиров. – Вся эта суматоха со спецрейсом – из-за того, что между нашими странами сейчас полностью отсутствует доверие. Если бы на Украине сохранилась нормальная медицина, люди бы не бежали отсюда, сломя голову».

По словам этого пожилого человека, в России он будет чувствовать себя намного более защищенным от коронавируса, чем в Незалежной.

Еще одна россиянка сообщила ФАН, что приезжала в марте на могилы родителей – на Западную Украину и в Одессу.

«На мой взгляд, эвакуация прошла в нормальном порядке. А обстановка с карантином на Украине вполне объяснима – люди боятся, потому что совсем не чувствуют себя в безопасности. Власти ввели для них такие драконовские ограничения, которые в России пока трудно представить – все потому, что это их единственное оружие против эпидемии».

Еще одна пассажирка спецрейса, жительница Саратова, сообщила, что приезжала на Украину погостить к родственникам. У нее тоже пропали билеты на отмененный поезд, а на спецрейс она пробивалась, как могла.

«Об этом рейсе было очень мало информации, в «Укрзализнице» меня много раз обманывали, в посольстве что-то недоговаривали и так далее. Вообще, мне чудом удалось купить билет на последний поезд в Россию», – призналась она.

На входе в Центральный железнодорожный вокзал Киева у всех пассажиров проверяли температуру. По наблюдениям корреспондента ФАН, больных вроде бы не нашли. При этом в толпе было явно слышно, как некоторые пассажиры спецрейса натужно кашляют. Впрочем, паники по этому поводу в очереди не возникло. Затем все россияне проходили паспортный контроль (опять же, на входе в вокзал) и дальше шли на посадку в поезд.

Сам спецсостав отправился в путь с большим опозданием – вместо 19.36 поезд с россиянами тронулся почти в половину девятого вечера. Он должен проследовать до Москвы без остановок всего за 14 часов. Причем все проводники этого состава одеты в костюмы химзащиты – так, словно везут зачумленных.

Вопреки ожиданиям корреспондента ФАН, при отправке спецпоезда в Россию возле вокзала не возникло провокаций. Националистов, которые в своих группах в соцсетях вроде бы собирались устроить «шоу для отъезжающих», на вокзале так и не появилось. Что касается главаря «Демсокиры» Юрия Гудименко, то он, похоже, пришел на вокзал в качестве провожающего. В конце концов, у большинства украинцев, даже вставших под кровавые знамена режима Порошенко, имеются в России родственники, друзья и знакомые.