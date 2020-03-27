Малышева рассказала о преимуществах российской медицины в лечении рака

Москва, 27 марта. Телеведущая и врач Елена Малышева раскрыла преимущества отечественной медицины в лечении рака. Об этом она рассказала в очередном выпуске YouTube-шоу «А поговорить?».

Малышева рассказала, что ее сестру трижды оперировали из-за раковой опухоли в одной из московских клиник.

«Когда в семье кто-то заболевает, ты ищешь не страну, а систему помощи, либо врача, который сможет спасти», – говорит телеведущая.

Она сказала, что ее сестра лечилась в Институте им. Герцена, у профессора Владимира Ольшанского, которого она называет героем ее семьи.

По словам Малышевой, место лечение стоит выбирать, руководствуясь не страной, а подходящим специалистом. Она отмечает, что по всему миру онкология лечится по единым стандартам. Малышева говорит, что миф о том, что западная медицина лучше — не оправдан. Телеведущая говорит, что подобное высказывание могло иметь актуальность в начале 1990-х годов, но теперь в России используются те же системы, а отечественные медики — одни из самых квалифицированных.

Недавно Елена Малышева опубликовала у себя в Instagram правила, которые позволят предотвратить распространение коронавируса. Медик посоветовала чаще и тщательнее мыть руки, соблюдать дистанцию при контакте с окружающими, особенно с теми, у кого есть симптомы заболевания. Она призвала людей чувствующих недомогание оставаться дома и лечиться. По ее словам, маску необходимо носить только при заражении, либо при уходе за больным.