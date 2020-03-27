Захарова высмеяла западные фейки о львах и тиграх, обеспечивающих «карантин» в РФ

Москва, 27 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала распространяемые в социальных сетях фейки о львах и тиграх, которые якобы «гуляют по улицам городов России в период эпидемии коронавируса».

Соответствующий вопрос задал в ходе брифинга пакистанский журналист. Журналист отметил, что в социальных сетях распространяются шутки о сотнях «тигров и львов, которые будут ходить по улицам», вынуждая граждан соблюдать карантинный режим.

«Приведенная вами шутка из Интернета о том, что президент выпустит на улицы тигров и львов, действительно смешная. Не потому, что такого не может быть, а просто потому, что, вы знаете, у нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны», — пошутила Захарова.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса - SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 530 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 24 тысяч человек.

В России зарегистрировано более тысячи случаев заражения коронавирусом. 45 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.