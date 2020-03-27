МИД РФ призвал страны отложить «узкокорыстные интересы» на время пандемии коронавируса

Москва, 27 марта. МИД РФ призывает страны оставить свои узкокорыстные интересы и действовать сообща для противостояния глобальной угрозе коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что МИД РФ обращается к тем странам, которые по любому поводу готовы подключать инструмент односторонних принудительных санкций ради достижения своих корыстных целей.

«Призыв следующий: время оставить в принципе или по крайней мере на время отложить узкокорыстные интересы и действовать сообща против глобальной угрозы», — подчеркнула Захарова.

Отметим, 26 марта прошел первый в истории онлайн-саммит лидеров государств «Большой двадцатки», передавала «Газета.ру». Поводом для такого новшества, предложенного страной-председателем G20 Саудовской Аравией, стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с этим обстоятельством соображения безопасности.

Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран G7 ввести мораторий на санкции в отношении государств, сильнее всего пострадавших от пандемии COVID-19. Российский лидер также обратил внимание членов G20 на то, что страны должны ввести «солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости» и финансовые транзакции для их закупки. Президент России выступил с предложением организовать на период кризиса «зеленые коридоры» для поставки медикаментов и продовольствия, которые были бы независимыми от торговых войн, ограничений и политических разногласий.