Захарова уличила западные СМИ в «махровой зависти» к России

Москва, 27 марта. Публикации западных СМИ о бесполезности российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом и о геополитических мотивах этого шага со стороны Москвы вызваны «махровой завистью» к стране, которая оказалась способной прийти на помощь в самый ответственный момент, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я думаю, это настоящая махровая зависть к тому, что страна, не объединенная с Италией никакими блоками, союзами развивает с ней, несмотря ни на что, дружеские отношения и готова протянуть ей руку помощи в один из самых драматичных моментов новейшей итальянской истории», — отметила Захарова.

Она подчеркивает, что авторы подобных статей не придумали ничего нового, а просто встроились в давно запущенный тренд антироссийской пропаганды. Москва же оказала помощь Италии без всякого политического контекста, руководствуясь исключительно состраданием пострадавшим людям. Также представитель МИД отметила, что Россия пошла на этот шаг, так как стало очевидно, что больше никто не был готов протянуть Риму руку помощи.

Напомним, что во время переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность, что Москва окажет необходимую помощь Риму в борьбе с коронавирусом. Вскоре в Италию прибыли 15 российских самолетов с военными медиками, специалистами и необходимой техникой на борту. Российские специалисты базируются в Бергамо — одном из наиболее пострадавших от коронавируса городов.

Недавно посольство РФ в Италии направило протест газете La Stampa в связи с ее публикациями, очерняющими оказанную Россией помощь.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.