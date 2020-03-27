Захарова заявила о необходимости помочь Сирии в борьбе с коронавирусом

Москва, 27 марта. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о необходимости оказания Сирии всяческой помощи в борьбе с коронавирусом.

«Необходимо помочь правительству Сирии обеспечить надлежащую защиту и доступ к медицинским услугам всем нуждающимся», — отметила она, выступая на брифинге.

Захарова обратила внимание на то, что в Сирии сохраняется угроза вспышки коронавируса, которая будет иметь самые серьезные последствия. На неподконтрольных Дамаску территориях до сих пор располагаются огромные лагеря для внутренне перемещенных лиц, вроде «Рукбана» и «Аль-Хола».

Об угрозе распространения коронавирусной инфекции в «Рукбане» на юге Сирии, который контролируют США и связанные с ними боевики, ранее сообщила газета «Известия». Недавно там появился больной с симптомами коронавируса. При этом определить точно болезнь нельзя — в лагере нет ни медиков, ни тест-систем. В случае занесения коронавирусной инфекции, в «Рукбане» может начаться локальная эпидемия.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.