Захарова назвала условия для въезда иностранцев в Россию

Москва, 27 марта. Члены семьи и родственники россиян, не являющиеся гражданами РФ, смогут въехать на территорию страны вместе с ними. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

riafan.ru/uploads/2020/03/27/orig-1585335684Pvjrn8BiRH9ebXHbVYkqFUQzU0kDCYkTDDNR4mMK.jpegПо ее словам, правительство РФ внесло поправки в распоряжение о временном ограничении въезда в Россию иностранцев, которое было введено в связи с эпидемией коронавируса.

Захарова отметила, что из-под ограничений иностранные граждане и лица без гражданства, которые являются супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, опекунами и попечителями граждан РФ.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса - SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 530 тысяч человек. От коронавируса погибло более 24 тысячи человек. В России зарегистрировано более тысячи случаев заражения. 45 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.